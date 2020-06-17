Польща скасувала авіарейси із Києва до липня

Також скасовані зворотні рейси із Польщі

Також скасовані зворотні рейси із Польщі

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Польща відновила авіасполучення лише із країнами Євросоюзу та Європейської асоціації вільної торгівлі, тому заплановані на 17 червня рейси з Києва було скасовано.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

Відомо, що рейси з України до Польщі скасовані до 30 червня, саме до цієї дати діє постанова польського уряду.

Польща дозволила міжнародні авіарейси з аеропортів, розташованих на території держав-членів Євросоюзу і Європейської асоціації вільної торгівлі - за винятком Великої Британії, Швеції та Португалії.

Рейси авіакомпанії Wizz Air до Варшави, Кракова і Вроцлава, а також LOT - до Варшави, які були заплановані на 17 червня, не відбудуться. Також скасовані зворотні рейси із Польщі.

Нагадаємо, з 15 червня в Україні відкривається міжнародне авіасполучення з рядом держав, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на відновлення роботи, аеропорт "Бориспіль" планує скоротити до кінця року 700 працівників з-за падіння доходів.

З 16 червня міжнародний аеропорт "Київ" скасовує всі регулярні міжнародні авіарейси у зв'язку з продовженням карантину в столиці.