09:46  14 червня
В Україні за добу виявлено понад 600 нових хворих коронавірусом
15:54  14 червня
"Слуги народу" визначили керівників осередків у Києві, Черкасах та на Закарпатті
11:01  14 червня
Аеропорт "Бориспіль" планує скоротити 700 працівників
UA | RU
UA | RU
14 червня 2020, 11:01 15

Аеропорт "Бориспіль" планує скоротити 700 працівників

14 червня 2020, 11:01 15
Читайте также на русском языке
15 червня летовище відновить свою роботу
15 червня летовище відновить свою роботу
Фото: DR
Читайте также
на русском языке

Аеропорт «Бориспіль» відновить роботу з понеділка, однак через падіння доходів планує скоротити до кінця року 700 працівників.

Про це заявив директор аеропорту Павло Рябікін, пише RegioNews.

Через фінансову кризу і падіння доходів, спричинене пандемією коронавірусу, вже звільнено 350 робітників, а до кінця 2020 року аеропорт планує скоротити загалом 700 працівників.

В кризу ми увійшли з кількісним складом 3700 людей, на вчорашній день чисельність складала 3350 людей. Це була перша хвиля. Зараз ми готуємо зміну структури, яка потягне за собою ще скорочення, і плануємо цього року вийти на показник 3000 працівників”, — сказав Рябікін.

Павло Рябікін розповів також, що з понеділка, 15 червня, в аеропорту у планах 15 регулярних рейсів. Але директор аеропорту не впевнений, що всі вони будуть виконуватися, тому що компанії, які почали продаж квитків, будуть скасовувати заплановані рейси.

Опубліковано Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Субота, 13 червня 2020 р.

Зокрема, як підтвердив на відеоконференції директор авіакомпанії МАУ Євген Дихне, його компанія розглядає можливість припинення продажу квитків на рейси до 1 серпня через низький попит.

Нагадаємо, "Бориспільський експрес" також відновить роботу 15 червня. Кількість потягів збільшуватимуть пропорційно до кількості авіарейсів.

звільнення літак аеропорт криза Бориспіль рейси
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Мер Черкас вважає недоцільним обирати нового секретаря міськради до місцевих виборів
12 червня 2020, 15:55
Кабмін затвердив і направив до Верховної Ради оновлену програму дій
12 червня 2020, 15:41
Кабмін дозволив відкрити пункти пропуску в аеропортах та в'їзд іноземцям
12 червня 2020, 13:22
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Іван Галунга
Віктор Небоженко
Всі блоги »