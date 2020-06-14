Аеропорт "Бориспіль" планує скоротити 700 працівників

15 червня летовище відновить свою роботу

15 червня летовище відновить свою роботу

Фото: DR

Аеропорт «Бориспіль» відновить роботу з понеділка, однак через падіння доходів планує скоротити до кінця року 700 працівників.

Про це заявив директор аеропорту Павло Рябікін, пише RegioNews.

Через фінансову кризу і падіння доходів, спричинене пандемією коронавірусу, вже звільнено 350 робітників, а до кінця 2020 року аеропорт планує скоротити загалом 700 працівників.

В кризу ми увійшли з кількісним складом 3700 людей, на вчорашній день чисельність складала 3350 людей. Це була перша хвиля. Зараз ми готуємо зміну структури, яка потягне за собою ще скорочення, і плануємо цього року вийти на показник 3000 працівників”, — сказав Рябікін.

Павло Рябікін розповів також, що з понеділка, 15 червня, в аеропорту у планах 15 регулярних рейсів. Але директор аеропорту не впевнений, що всі вони будуть виконуватися, тому що компанії, які почали продаж квитків, будуть скасовувати заплановані рейси.

Опубліковано Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Субота, 13 червня 2020 р.

Зокрема, як підтвердив на відеоконференції директор авіакомпанії МАУ Євген Дихне, його компанія розглядає можливість припинення продажу квитків на рейси до 1 серпня через низький попит.

Нагадаємо, "Бориспільський експрес" також відновить роботу 15 червня. Кількість потягів збільшуватимуть пропорційно до кількості авіарейсів.