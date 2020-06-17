У Кабміні озвучили прогноз розвитку економіки до 2024 року в разі другої хвилі коронавірусу

При другій хвилі пандемії світова економіка увійде в затяжну рецесію

При другій хвилі пандемії світова економіка увійде в затяжну рецесію

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Як передає RegioNews, про це йдеться в проєкті прогнозу соціально-економічного розвитку на 2021-2024 роки, який публікує "РБК-Украина".

Так, згідно з оптимістичним сценарієм, країна швидко подолає поширення коронавирусной інфекції. Кризовий сценарій передбачає розгортання другої хвилі поширення коронавірусної інфекції або навіть глобальної фінансово-економічної кризи.

Кризовий сценарій розвитку базується на припущеннях щодо розгортання другої хвилі пандемії в 2021 році, і, як наслідок, входження світової економіки в затяжну рецесію.

За цим сценарієм прогнозується падіння ВВП в 2021 році на рівні 5-7 відсотків з наступним помірним зростанням в середньому за період 2022-2024 роки на рівні 2,5 відсотка щорічно (за базовим сценарієм на 4,6 відсотка відповідно).

Очікується, що менше 50 відсотків мігрантів повернуться на роботу за межами України. Ринок праці (безробіття) буде зростати. Прогнозуються низькі обсяги інвестицій і споживання, що не дозволить вийти на допандемічний рівень, також уповільняться темпи нарощування обсягів експорту. Дефіцит бюджету буде зростати.

У той же час, в уряді зазначають, що ймовірність виконання кризового сценарію малоймовірна. Шанс піти за оптимістичним сценарієм вважають помірним (близько 30%).

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що згідно розробленої Програми дій Уряду і не дивлячись на загальне падіння ВВП на 4,8%, очікується зростання економіки України вже у другій половині 2020 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує переглянути питання носіння масок на вулицях та посилити відповідальність за недотримання маскового режиму громадянами.