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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июня 2020, 11:27 10

Польша отменила авиарейсы из Киева до июля

17 июня 2020, 11:27 10
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Также отменены обратные рейсы из Польши
Также отменены обратные рейсы из Польши
Фото: flickr
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Польша возобновила авиасообщение только со странами Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли, поэтому запланированные на 17 июня рейсы из Киева были отменены.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

Известно, что рейсы из Украины в Польшу отменены до 30 июня, именно до этой даты действует постановление польского правительства.

Польша разрешила международные авиарейсы из аэропортов, расположенных на территории государств-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли - за исключением Великобритании, Швеции и Португалии.

Рейсы авиакомпании Wizz Air в Варшаву, Краков и Вроцлав, а также LOT - в Варшаву, которые были запланированы на 17 июня, не состоится. Также отменены обратные рейсы из Польши.

Напомним, с 15 июня в Украине открывается международное авиасообщение с рядом государств, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Ранее сообщалось, что несмотря на возобновление работы, аэропорт "Борисполь" планирует сократить до конца года 700 работников из-за падения доходов.

С 16 июня международный аэропорт "Киев" отменяет все регулярные международные авиарейсы в связи с продлением карантина в столице.

коронавирус Украина карантин авиасообщение Польша
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