Новий антирекорд COVID-19: за добу захворіла та померла рекордна кількість людей

За минулу добу помер 31 хворий

За минулу добу помер 31 хворий

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В Україні вже зафіксовано 33 234 випадки коронавірусного захворювання, за добу інфекцію виявили у 758 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

За минулу добу захворіло 758 осіб. З них 43 дитини, а також 50 медпрацівників. Були госпіталізовані 175 осіб. Зафіксовано 31 летальний випадок", - повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Внаслідок хвороби в цілому померло 943 особи, також 14 943 людини одужали, з яких 415 - за останню добу.

Найбільше нових випадків зараження виявили у Львівській області - 155 осіб. Загальне число підтверджених хворих - 3227.

В Чернівецькій області повідомили про 69 нових хворих, у Рівненській області за добу захворіло 26 людей.

У Києві виявили 41 новий випадок, а в Київській області підтвердили 29 нових випадків.

У Донецькій та Херсонській областях за 16 червня не виявили жодного нового випадку.

Ситуація в регіонах:

Вінницька обл. - 1500 (915 одужали)

Волинська обл. - 1554 (490 одужали)

Дніпропетровська обл. - 1012 (726 одужали)

Донецька обл. - 338 (130 одужали)

Житомирська обл. - 1147 (574 одужали)

Закарпатська обл. - 1808 (745 одужали)

Запорізька обл. - 538 (366 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1849 (1044 одужали)

Київ р. - 4026 (1230 одужали)

Київська обл. - 2078 (867 одужали)

Кіровоградська обл. - 592 (493 одужали)

Луганська обл. - 66 (42 одужали)

Львівська обл. - 3227 (644 одужали)

Миколаївська обл. - 323 (217 одужали)

Одеська обл. - 1158 (426 одужали)

Полтавська обл. - 281 (259 одужали)

Рівненська обл. - 2499 (1379 одужали)

Сумська обл. - 230 (169 одужали)

Тернопільська обл. - 1510 (1033 одужали)

Харківська обл. - 1652 (774 одужали)

Херсонська обл. - 183 (174 одужали)

Хмельницька обл. - 577 (435 одужали)

Черкаська обл. - 564 (369 одужали)

Чернівецька обл. - 4082 (1328 одужали)

Чернігівська обл. - 440 (107 одужали).

За даними ЦОЗ, всього проведених досліджень в Україні методом ПЛР - 517 995, методом ІФА - 97 935. За минулу добу було скоєно 18 412 тестів, з них 10 659 досліджень методом ПЛР, а також 7753 методом ІФА.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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