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15 червня 2020, 09:31 16

Україна відновила авіасполучення зі світом: куди можна полетіти

15 червня 2020, 09:31 16
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В деяких країнах доведеться відправитися на карантин
В деяких країнах доведеться відправитися на карантин
pixabay.com
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З 15 червня в Україні відкривається міжнародне авіасполучення з низкою держав, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

Про це повідомляє RegioNews.

Так, громадяни України зможуть літати рейсами міжнародного авіасполучення в:

- США і Албанію - без обмежень на кордоні і тестування.
- Великобританію - по прибуттю карантин на 14 днів.
- Туреччину - тестування по прибуттю.

З 27 червня будуть відкриті рейси в Туніс з проходженням тестування по прибуттю.

Відомо, що після поліпшення епідеміологічної ситуації в Україні можуть розглянути можливість відкриття кордонів з Кіпром і Чорногорією (ситуація буде переглядатися раз на тиждень), а також Грузією і Грецією (з 1 липня).

Країни Європи залишаються закриті для більшості українців до липня. Туди можна буде потрапити, лише якщо украинцец: має близького родича, який є громадянином європейської країни, має дозвіл на проживання або роботу в ЄС, їде на сезонну роботу і може це підтвердити документом.

Нагадаємо, незважаючи на відновлення роботи, аеропорт "Бориспіль" планує скоротити до кінця року 700 працівників з-за падіння доходів.

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