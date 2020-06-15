Україна відновила авіасполучення зі світом: куди можна полетіти
З 15 червня в Україні відкривається міжнародне авіасполучення з низкою держав, які відкрили аеропорти для рейсів з України.
Про це повідомляє RegioNews.
Так, громадяни України зможуть літати рейсами міжнародного авіасполучення в:
- США і Албанію - без обмежень на кордоні і тестування.
- Великобританію - по прибуттю карантин на 14 днів.
- Туреччину - тестування по прибуттю.
З 27 червня будуть відкриті рейси в Туніс з проходженням тестування по прибуттю.
Відомо, що після поліпшення епідеміологічної ситуації в Україні можуть розглянути можливість відкриття кордонів з Кіпром і Чорногорією (ситуація буде переглядатися раз на тиждень), а також Грузією і Грецією (з 1 липня).
Країни Європи залишаються закриті для більшості українців до липня. Туди можна буде потрапити, лише якщо украинцец: має близького родича, який є громадянином європейської країни, має дозвіл на проживання або роботу в ЄС, їде на сезонну роботу і може це підтвердити документом.
Нагадаємо, незважаючи на відновлення роботи, аеропорт "Бориспіль" планує скоротити до кінця року 700 працівників з-за падіння доходів.