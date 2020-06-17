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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 червня 2020, 10:34 26

Уряд оприлюднив рейтинг ОДА за виконанням заходів по боротьбі з COVID-19

17 червня 2020, 10:34 26
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Рейтинг складався на основі моніторингу виконання рішень прем’єр-міністра
Рейтинг складався на основі моніторингу виконання рішень прем’єр-міністра
Фото: flickr
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Кабінет Міністрів провів перевірку обласних державних адміністрацій на предмет виконання рішень Уряду щодо запобігання поширення коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Всі області оцінювалися за п’ятибальною шкалою по семи показникам. Зокрема здійснювався моніторинг виконання таких рішень Уряду:

  • дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей;
  • ситуація з забезпеченням обсервації;
  • ситуація в лікарнях стосовно виплат зарплат;
  • соціальний захист під час карантину.

Крім того, рейтинг складався на основі моніторингу виконання рішень прем’єр-міністра. Кабмін брав до уваги організацію та проведення дезінфекційних заходів, забезпечення ПЛР-тестування населення, відповідність рішень місцевих комісій ТЕБ та НС із рішеннями Державної комісії.

Максимальна оцінка, яку могла отримати область, загалом складала 35 балів. Найвищу кількість балів отримали Луганська ОДА – 31 бал, Хмельницька – 27 балів, а також Харківська, Дніпропетровська і Київська ОДА – по 25 балів.

Водночас найменшу кількість балів, за оцінкою Кабміну, отримали Чернігівська, Волинська і Тернопільська ОДА, кожна з яких отримала по 15 балів, а також Запорізька – 14 балів та Львівська – 13 балів.

Нагадаємо, 17 червня в Україні новий антирекорд COVID-19: за добу захворіла та померла рекордна кількість людей.

коронавірус Кабмін рейтинг ОДА
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