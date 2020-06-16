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16 червня 2020, 11:59 19

Продовження карантину: аеропорт "Київ" скасував всі міжнародні авіарейси

16 червня 2020, 11:59 19
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Пасажирам радять уважно стежити за розкладом рейсів
Пасажирам радять уважно стежити за розкладом рейсів
pixabay.com
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Міжнародний аеропорт "Київ" скасовує всі регулярні міжнародні авіарейси у зв'язку з продовженням карантину в столиці.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту на сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Міжнародний аеропорт "Київ" не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 за місцевим часом 17.06.2020 у зв'язку з продовженням дії карантину COVID-19 у Києві, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 392 від 20.05.2020 року", - йдеться в повідомленні.

Аеропорт радить пасажирам уважно стежити за розкладом рейсів і уточнювати інформацію у представників авіакомпаній.

На сайті аеропорту всі міжнародні авіарейси, заплановані на 16 червня, в графіку польотів позначені як скасовані.

Наголошується, що урядова постанова 392, на яке посилається аеропорт, не дозволяє містах з високим рівнем зараження, у тому числі Києву, запускати міжнародне авіасполучення до 22 червня.

Нагадаємо, з 15 червня в Україні відкривається міжнародне авіасполучення з рядом держав, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на відновлення роботи, аеропорт "Бориспіль" планує скоротити до кінця року 700 працівників з-за падіння доходів.

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