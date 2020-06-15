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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 червня 2020, 14:18 41

Більше тисячі інвесторів "Укрбуду" протестують під Офісом президента Зеленського

15 червня 2020, 14:18 41
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Учасники протесту вимагають від Зеленського втрутитися у ситуацію
Фото: 5.UA
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Інвестори будівельної корпорації "Укрбуд" вийшли на акцію протесту під будівлю Офісу президента через тривалу зупинку будівництва.

Про це повідомляють організатори акції в Facebook, передає RegioNews.

Вони наголошують на тому, що хочуть нагадати президенту Зеленському про його обіцянку добудувати житлові комплекси "Укрбуду".

Інвестори принесли під Офіс президента п'ятиметрову "пігулку пам'яті" для покращення пам'яті президента.

Учасники акції тримають плакати з написами "Захистіть наше право на житло", "Досить нас відфутболювати" та "Не блокуйте забудову".

Вони наголошують, що завершити будівництво готовий "Київміськбуд"- усі 23 житлові комплекси. Розмови про це ведуться давно, але на баланс "Київміськбуду" передані лише 5 будинків.

Мітингувальники вимагають створити робочу групу за участю представників інвесторів та влади, яка буде щоденно працювати над вирішенням питання добудови об'єктів "Укрубуду".

Відомо, що представників ініціативної групи запросили на перемовини до першого заступника керівника Офісу президента Сергія Трофімова.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відмовив у клопотанні прокурора САП щодо продовження обов'язків екс-нардепу Максиму Микитасю.

Нагадаємо, раніше детективи НАБУ оголосили нові підозри особам, які вже проходили у справі.

Головному фігуранту справи екснардепу Максиму Микитасю нещодавно переглянули запобіжний захід, знизивши розмір застави 50 млн гривень.

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