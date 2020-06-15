Более тысячи инвесторов "Укрбуда" протестуют под Офисом президента Зеленского

Протестующие требуют от Зеленского вмешаться в ситуацию

Протестующие требуют от Зеленского вмешаться в ситуацию

Фото: 5.UA

Инвесторы строительной корпорации "Укрбуд" вышли на акцию протеста под здание Офиса президента из-за длительной остановки строительства.

Об этом сообщают организаторы акции в Facebook, передает RegioNews.

Они настаивают на том, что хотят напомнить президенту Зеленскому о его обещании достроить жилые комплексы "Укрбуда".

Инвесторы принесли под Офис президента пятиметровую "таблетку памяти" для улучшения памяти президента.

Участники акции держат плакаты с надписями "Защитите наше право на жилье", "Хватит нас отфутболивать" и "Не блокируйте застройку".

Они отмечают, что завершить строительство готов "Киевгорстрой" - все 23 жилые комплексы. Разговоры об этом ведутся давно, но на баланс "Киевгорстроя" переданы только 5 домов.

Митингующие требуют создать рабочую группу с участием представителей инвесторов и власти, которая будет ежедневно работать над решением вопроса достройки объектов "Укрубуда".

Известно, что представителей инициативной группы пригласили на переговоры к первому заместителю руководителя Офиса президента Сергею Трофимову.

Напомним, Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве прокурора САП относительно продления обязанностей экс-нардепу Максиму Микитасю.

Напомним, ранее детективы НАБУ объявили новые подозрения лицам, которые уже проходили по делу.

Главному фигуранту дела екснардепу Максиму Микитасю недавно пересмотрели меру пресечения, снизив размер залога в 50 млн гривен.