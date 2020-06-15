15:44  15 июня
Каждый второй нардеп от "Слуги народа" является миллионером – КИУ
11:11  15 июня
В Киеве под зданием КГГА велосипедисты устроили "лежачий протест"
13:47  15 июня
Тимошенко заявила о поддержке Ляшко на довыборах в 208 округе
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
15 июня 2020, 14:18 37

Более тысячи инвесторов "Укрбуда" протестуют под Офисом президента Зеленского

15 июня 2020, 14:18 37
Читайте також українською мовою
Протестующие требуют от Зеленского вмешаться в ситуацию
Протестующие требуют от Зеленского вмешаться в ситуацию
Фото: 5.UA
Читайте також
українською мовою

Инвесторы строительной корпорации "Укрбуд" вышли на акцию протеста под здание Офиса президента из-за длительной остановки строительства.

Об этом сообщают организаторы акции в Facebook, передает RegioNews.

Они настаивают на том, что хотят напомнить президенту Зеленскому о его обещании достроить жилые комплексы "Укрбуда".

Инвесторы принесли под Офис президента пятиметровую "таблетку памяти" для улучшения памяти президента.

Участники акции держат плакаты с надписями "Защитите наше право на жилье", "Хватит нас отфутболивать" и "Не блокируйте застройку".

Они отмечают, что завершить строительство готов "Киевгорстрой" - все 23 жилые комплексы. Разговоры об этом ведутся давно, но на баланс "Киевгорстроя" переданы только 5 домов.

Митингующие требуют создать рабочую группу с участием представителей инвесторов и власти, которая будет ежедневно работать над решением вопроса достройки объектов "Укрубуда".

Известно, что представителей инициативной группы пригласили на переговоры к первому заместителю руководителя Офиса президента Сергею Трофимову.

Напомним, Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве прокурора САП относительно продления обязанностей экс-нардепу Максиму Микитасю.

Напомним, ранее детективы НАБУ объявили новые подозрения лицам, которые уже проходили по делу.

Главному фигуранту дела екснардепу Максиму Микитасю недавно пересмотрели меру пресечения, снизив размер залога в 50 млн гривен.

строительство Офис президента протест митинг Укрбуд
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Гео Лерос рассказал, зачем Ермаку свой человек на должности в АРМА
15 июня 2020, 12:59
Ермак в мае получил зарплату выше, чем президент Зеленский
15 июня 2020, 12:55
В Киеве под зданием КГГА велосипедисты устроили "лежачий протест"
15 июня 2020, 11:11
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Все публикации »
Михаил Дяденко
Юрий Бутусов
Иван Галунга
Все блоги »