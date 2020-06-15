Єрмак у травні отримав вищу зарплату, ніж президент Зеленський

Андрій Єрмак в Офісі президента отримує найвищу зарплатню

Андрій Єрмак в Офісі президента отримує найвищу зарплатню

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Про це повідомляє аналітичний портал "Слово і діло", передає RegioNews.

Згідно із інфографікою, зарплата президента Зеленського в травні склала 28 тисяч гривень без жодних премій та надбавок.

В той же час зарплатня керівника Офісу Президента Андрія Єрмака склала 42 161 грн.

Його оклад становив 17 тисяч гривень, за роботу в умовах режимних обмежень він отримав 3 410 гривень, за інтенсивність роботи – ще 13 642 грн, інші виплати становлять 8 221 грн.

Трохи менше за Єрмака - 42 011 грн, отримав його заступник Ігор Жовква. Найменша зарплата в Офісі президента минулого місяця була в заступника керівника Офісу ПрезидентаРомана Машовця, він заробив 24 354 грн.

Нагадаємо, НАБУ відкрило два кримінальні провадження у справі так званих "плівок Лероса". Одне із них відкрите щодо голови Офісу президента Андрія Єрмака.

13 червня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос повідомив, що затриманий при спробі дати хабар в 6 млн доларів керівнику НАБУ Ситнику Ільяшенко є людиною голови ОП Андрія Єрмака.