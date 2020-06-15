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У Києві під будівлею КМДА велосипедисти влаштували "лежачий протест"
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 червня 2020, 11:11 19

У Києві під будівлею КМДА велосипедисти влаштували "лежачий протест"

15 червня 2020, 11:11 19
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Учасники вимагають розвитку безпечної веломережі у місті
Фото: hromadske
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У Києві під будівлю міської адміністрації вийшли на протест близько 70 велосипедистів.

Про це повідомляє "Громадське", передає RegioNews.

За словами організаторів акції, минулого тижня в столиці автомобілі збили трьох велосипедистів, один з яких помер.

Тому вони влаштували "лежачий протест" і вимагають від поліції жорсткіше контролювати дотримання водіями обмежень швидкості.

Ще однією вимогою протестувальників є скасування норми, згідно із якою водіїв не штрафують за порушення швидкості до 20 км/год. Вони також проти запровадження ділянок у містах зі швидкістю понад 50 км/год.

Від Київської міської адміністрації протестувальники вимагають створювати велодоріжки та оголосити тендер на будівництво 5 веломаршрутів.

Велосипедисти лежать на сходах мерії, у деяких учасників плакати "Місто для людей, а не для авто".

Організатори акції кажуть, що більшість вимог попереднього мітингу КМДА не виконала.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні запрацювали перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Також МВС хоче позбавляти прав злісних порушників правил дорожнього руху.

З 12 червня на дорогах України працюватиме 115 приладів контролю швидкості TruCAM, додаткові радари встановлять на 24 ділянках.

Київ протест митинг дороги КМДА
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