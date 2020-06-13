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13 червня 2020, 18:28 13

Зеленський вимагає посилити перевірки порушень карантину: COVID-19 потрібно стримати

13 червня 2020, 18:28 13
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Підвищена кількість хворих з ознаками коронавіруса викликає занепокоєння у влади
Фото: Офіс президента
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В ході селекторної наради за участю Кабміну і правоохоронних відомств президент Володимир Зеленський заявив про необхідність посилити перевірки в місцях скупчення людей на предмет дотримання правил карантину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт - місця, де можуть бути скупчення людей. Відповідальність за ці скупчення - на установах і платформах, які повинні забезпечити безпеку, прописану Кабінетом міністрів", - заявив Зеленський.

У той же час, міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що підвищена кількість госпіталізованих з ознаками коронавіруса викликає занепокоєння.

"Причини для паніки немає, але є "дзвіночки", які вимагають реакції... Міжнародний досвід демонструє дієвість адміністративної відповідальності", - додав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У той же час голова Нацполіції Ігор Клименко доповів, що за час карантину силовики виписали понад 12,5 тисяч адмінпротоколів за порушення вимог безпеки, а суди винесли рішень щодо штрафів на 4,5 млн гривень.

Нагадаємо, за минулу добу був встановлений новий антирекорд - виявлено 753 нових випадку захворювання коронавірусом.

Офіс президента Володимир Зеленський Деніс Шмигаль
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