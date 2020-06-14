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14 червня 2020, 15:15 1

Київ і десять областей не готові до пом`якшення карантину

14 червня 2020, 15:15 1
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У цих регіонах перевищений показник інцидентності захворювання на COVID-19
У цих регіонах перевищений показник інцидентності захворювання на COVID-19
Фото: УП
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Станом на 14 червня до послаблення карантину не готові Київ та 10 областей України, у яких захворюваність становить більше 12 людей на 100 тисяч населення.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, пише RegioNews.

Для подальшого послаблення карантинних обмежень в регіонах необхідно, аби кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів складала менш як 12 на 100 тисяч населення.

На сьогодні цей показник не дотриманий в 11 регіонах і становить: Київ - 16,38, Вінницька - 16,64, Волинська - 33,55, Житомирська - 13,58, Закарпатська - 24,73, Івано-Франківська - 12,14, Львівська - 26,92, Рівненська - 25,59, Тернопільська - 14,64, Чернівецька - 30,74, Чернігівська область - 13,23.

Нагадаємо, станом на ранок 14 червня в Україні зареєстровано вже 31 тисячу 154 випадки COVID-19, з них за минулу добу - 648.

Найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання минулої доби зареєстровано у Львівській області - 139, у Києві – 66, та в Закарпатській області - 49.

коронавірус Київ карантин Івано-Франківськ Буковина Волинь Закарпаття Львівщина Вінницька область Тернопіль Рівне Житомирська область
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