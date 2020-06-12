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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
12 червня 2020, 21:34 3

Кандидати в мери Києва від "Слуги народу" обговорили формат проведення праймеріз

12 червня 2020, 21:34 3
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Фото: Facebook
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12 червня в Офісі Президента відбулася зустріч кандидатів на посаду Київського міського голови від партії “Слуга народу”.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Наш”, передає RegioNews.

За словами Арахамії, зустріч стосувалася формату проведення праймеріз серед потенційних кандидатів від партії.

Ми спілкувалися стосовно майбутнього формату праймеріз”, - сказав Арахамія.

Він також додав, що участь у зустрічі узяли політики, які заявили про своє бажання висуватися на посаду київського міського голови.

Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський та Олександр Ткаченко 31 травня заявили, будуть балотуватися на пост мера Києва.

Раніше у ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, який належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, обслуговує бізнесменів і політиків під час карантину.

Також Віталій Кличко офіційно підтвердив наміри балотуватися в мери Києва.

Слуга народа Місцеві вибори праймеріз Київ
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