Кандидаты в мэры Киева от "Слуги народа" обсудили формат проведения праймериз

Партия "Слуга народа" еще не определилась с кандидатом на местных выборах в Киеве

Партия "Слуга народа" еще не определилась с кандидатом на местных выборах в Киеве

Фото: Facebook

12 июня в Офисе Президента состоялась встреча кандидатов на должность Киевского городского головы от партии "Слуга народа".

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Наш", передает RegioNews.

По словам Арахамии, встреча касалась формата проведения праймериз среди потенциальных кандидатов от партии.

Мы общались относительно будущего формата праймериз", - сказал Арахамия.

Он также добавил, что участие во встрече приняли политики, заявившие о своем желании выдвигаться на должность киевского городского головы.

Напомним, народные депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и Александр Ткаченко 31 мая заявили, будут баллотироваться на пост мэра Киева.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.

Также Виталий Кличко официально подтвердил намерения баллотироваться в мэры Киева.