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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
12 июня 2020, 21:34 3

Кандидаты в мэры Киева от "Слуги народа" обсудили формат проведения праймериз

12 июня 2020, 21:34 3
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Фото: Facebook
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12 июня в Офисе Президента состоялась встреча кандидатов на должность Киевского городского головы от партии "Слуга народа".

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Наш", передает RegioNews.

По словам Арахамии, встреча касалась формата проведения праймериз среди потенциальных кандидатов от партии.

Мы общались относительно будущего формата праймериз", - сказал Арахамия.

Он также добавил, что участие во встрече приняли политики, заявившие о своем желании выдвигаться на должность киевского городского головы.

Напомним, народные депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и Александр Ткаченко 31 мая заявили, будут баллотироваться на пост мэра Киева.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.

Также Виталий Кличко официально подтвердил намерения баллотироваться в мэры Киева.

Слуга народа Местные выборы праймериз Киев
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