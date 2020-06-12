Кандидаты в мэры Киева от "Слуги народа" обсудили формат проведения праймериз
12 июня в Офисе Президента состоялась встреча кандидатов на должность Киевского городского головы от партии "Слуга народа".
Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Наш", передает RegioNews.
По словам Арахамии, встреча касалась формата проведения праймериз среди потенциальных кандидатов от партии.
Мы общались относительно будущего формата праймериз", - сказал Арахамия.
Он также добавил, что участие во встрече приняли политики, заявившие о своем желании выдвигаться на должность киевского городского головы.
Напомним, народные депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и Александр Ткаченко 31 мая заявили, будут баллотироваться на пост мэра Киева.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.
Также Виталий Кличко официально подтвердил намерения баллотироваться в мэры Киева.