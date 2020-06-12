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Під Києвом депутати влаштували бійку зі стріляниною
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12 червня 2020, 15:31 38

Під Києвом депутати влаштували бійку зі стріляниною

12 червня 2020, 15:31 38
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Один з депутатів-учасників бійки бив палицею дітей, а інший – стріляв, захищаючи свою дитину
Один з депутатів-учасників бійки бив палицею дітей, а інший – стріляв, захищаючи свою дитину
Фото з відкритих джерел
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У Княжичах Броварського району Київської області, стався конфлікт зі стріляниною, в якому замішані депутати Броварської райради попереднього й нинішнього скликань.

Про це пише "Сьогодні" з посиланням на джерело в поліції Київській області, передає RegioNews.

Чинний депутат райради отримав поранення в ноги, після того як накинувся з палицею на дітей, що гралися в купі піску біля будинку народного обранця.

Від ударів палицею по спині постраждав 12-річний хлопчик. На місце прибігли батьки дітей. Батько хлопчика вистрілив у бік депутата, захищаючи свою дитину. За попередньою інформацією, стріляв з газового пістолета, який був перероблений під травматичний", – розповіли в поліції Київської області.

Як з'ясувалося пізніше, стрілець – депутат Броварської районної ради попереднього скликання.

На місце конфлікту виїхала слідчо-оперативна група. Встановлені всі учасники конфлікту. Перероблену зброю вилучено та відправлено на експертизу.

Постраждалих відправили на проходження судово-медичної експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження – нанесення ушкоджень середнього ступеня тяжкості, повідомили в поліції.

Нагадаємо, 29 травня у Броварах масову бійку із застосуванням зброї влаштували близько 100 чоловік.

стрілянина Київ кримінальна справа поліція бійка депутат діти Київська область Бровари
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