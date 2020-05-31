Двоє нардепів від "Слуги народу" оголосили про намір балотуватися в мери Києва
Народні депутати від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський та Олександр Ткаченко 31 травня заявили, будуть балотуватися на пост мера Києва.
Про це вони обоє розповіли у Facebook, передає RegioNews.
Зокрема нардеп Олександр Дубінський опублікував на ролик до Дня Києва і заявив, що буде висувати свою кандидатуру у праймеріз партії "Слуга народу" на виборах мера міста.
Нардеп Олександр Ткаченко у своєму відеозверненні також підтвердив свою майбутню участь у праймеріз "Слуги народу". Свою кандидатуру він аргументував тим, що народився і виріс у Києві.
Раніше чинний мер Києва Віталій Кличко також підтвердив намір вдруге балотуватися на посаду міського голови столиці, повідомлялося, що він уже сформував передвиборчий штаб.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час місцевих виборів буде підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу".
Народні депутати від фракції "Слуга народу" провели збір підписів під зверненням до президента з проханням провести праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва.
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