Віталій Кличко підтвердив участь у виборах мера Києва
Чинний мер Києва Віталій Кличко підтвердив намір вдруге балотуватися на посаду міського голови столиці.
Про це він розповів в інтерв'ю Радіо НВ, пише RegioNews.
…можу сказати попередньо. Так, я буду приймати участь у місцевих виборах. Я буду просити киян дати мені можливість реалізувати розпочаті проекти. […] нам ще треба багато зробити, щоб ми відповідали ключовим стандартам європейського міста, що стосується і життя, і відпочинку, і зовнішнього вигляду міста", — сказав Кличко.
Він також анонсував ребрендинг партії "УДАР", яка піде на вибори оновленою.
Є думки, що потрібно зробити ребрендінг дуже відомого бренду "УДАР". У найближчі часи ми вже визначимося й презентуємо виборцям програму, ключові принципи", — зазначив Кличко.
Нагадаємо, Кличко вже сформував свій передвиборчий штаб.
Також сьогодні Мер Києва Кличко відреагував на скандал з "Аркадою"
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