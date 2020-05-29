Віталій Кличко підтвердив участь у виборах мера Києва

Кличко офіційно заявить про участь у виборах у строки, визначені законом

Кличко офіційно заявить про участь у виборах у строки, визначені законом

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо НВ, пише RegioNews.

…можу сказати попередньо. Так, я буду приймати участь у місцевих виборах. Я буду просити киян дати мені можливість реалізувати розпочаті проекти. […] нам ще треба багато зробити, щоб ми відповідали ключовим стандартам європейського міста, що стосується і життя, і відпочинку, і зовнішнього вигляду міста", — сказав Кличко.

Він також анонсував ребрендинг партії "УДАР", яка піде на вибори оновленою.

Є думки, що потрібно зробити ребрендінг дуже відомого бренду "УДАР". У найближчі часи ми вже визначимося й презентуємо виборцям програму, ключові принципи", — зазначив Кличко.

Нагадаємо, Кличко вже сформував свій передвиборчий штаб.