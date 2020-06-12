У Києві через спеку обмежили рух вантажних автомобілів

Обмеження будуть діяти при температурі вище 28 градусів

Обмеження будуть діяти при температурі вище 28 градусів

Фото: flickr

З 12 червня у Києві вирішили запровадити обмеження на рух великогабаритних автомобілів через спеку, так як в таких умовах пошкоджується дорожнє покриття.

Про це повідомляє в Telegram патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Заборонено рух вантажівок вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7, якщо денна температура вища +28 градусів.

Значна інтенсивність руху великовагового транспорту призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них деформацій.

Через аномальну спеку у Києві вже встановлено чотири температурних рекорди. 11 червня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила 27,3 градусів, що на 1,5 градусів вище торішнього рекордного значення температури для цього дня.

Нагадаємо, у Києві з 1 липня планують змінити умови пільгового проїзду в громадському транспорті.