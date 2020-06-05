Спалений на мітингу проти Авакова міліцейський "бобик" виставили на аукціон

Стартова ціна - 10 тисяч гривень

Фото: Facebook

Стартова ціна - 10 тисяч гривень

Автомобіль УАЗ 469, який 5 червня розмалювали та підпалили учасники мітингу за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, виставили на аукціон.

Про це в Facebook повідомив активіст Микола Виговський, передає RegioNews.

Увага, аукціон! Лот - пам`ятник мусорському свавіллю з сьогоднішньої акції за відставку Авакова", - написав Виговський.

Він іронізує, що УАЗ 469 майже на ходу і пройшов колективний тюнінг. За його словами, стартова ціна "бобика" - 10 тысяч гривеь, мінімальний крок - 500 гривень. Аукціон буде тривати до 21:00 10 червня.

Всі зібрані кошти підуть на боротьбу за кращу долю української правоохоронної системи", - додав активіст.

Нагадаємо, 5 червня у Києві під будівлею Верховної Ради відбулася акція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Мітингувальники привезли автомобіль УАЗ 469, на таких авто їздила міліція в 90-х. Активісти назвали його пам'ятником поліцейської реформи, перевернули на бік і закидали фаєрами.