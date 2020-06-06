У поліції розповіли, чому не перевіряли розкрадання 150 тисяч тонн зерна в Держрезерві
Підстав для проведення перевірок наявності 150 тисяч тонн зерна у Держрезерві не було через те, що внутрішня система аудиту показувала, що там усе добре.
Про це "Укрінформу" повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, передає RegioNews.
За його словами, звинувачення поліції в бездіяльності не мають підстав, так як для порушення справи має бути документальне підтвердження порушень.
До сьогоднішнього дня під час внутрішніх і державних перевірок у цій системі результати показували, що там усе добре. А коли звіти аудиторських перевірок державного підприємства показують, що подібних підстав немає, то про яке розслідування могло йтися?", - сказав Апостол.
Також радник міністра повідомив, що на трьох підприємствах Держрезерву розпочалася державна аудиторська перевірка, і у вівторок він має зустрітися із слідчим.
Слідство у цій справі має низку конкретних, кричущих фактів. Але на це все потрібен час – переміряти, переважити, перевірити кожну цифру. Було проведено лише частину аудиту, у п’яти областях. І такий результат... Цифри просто жахають. Але це сталося не сьогодні і не вчора. Це тривало роками", - додав чиновник.
Нагадаємо, раніше СБУ порушила кримінальне провадження через розкрадання на трьох підприємствах Держрезерву майже 150 тисяч тонн зерна, які мали зберігатися на випадок форс-мажорної ситуації.
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