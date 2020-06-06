Зеленський заявив, що Аваков повинен довести справу Шеремета до кінця
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинен довести до кінця справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у резиденції "Залісся", передає RegioNews.
Я вважаю, що він повинен закінчити справу Шеремета. Для суспільства він стейкхолдер цієї ситуації, він повинен її довести до кінця", - сказав Зеленський.
Він також заявив, що Аваков потужний міністр і кращого міністра внутрішніх справ досі немає.
Я розумію, через що страйк. Я відверто відповідав на це питання, що якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну гучну справу, вона повинна її довести і наполовину її не кидати", - повідомив Зеленський.
Він також висловив сподівання, що справа про вбивство активістки Катерини Гандзюк теж буде доведена до кінця.
Якраз як я боявся через звільнення Рябошапки, щоб у нас не сталося питань зі справою Гандзюк. Вона продовжується, я думаю, що її доведуть до кінця, і замовників буде посаджено за грати", - підсумував Зеленський.
"Досі немає кращого" - Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj— Українська правда (@ukrpravda_news) June 6, 2020
Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко і Юлію Кузьменко під вартою до 23 липня.
25 травня під офісом Зеленського відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета. Активісти вимагали звільнити обвинувачених і заявляли, що справу затягують.
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