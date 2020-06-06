Зеленський заявив, що Аваков повинен довести справу Шеремета до кінця

За словами президента, він "потужний міністр" і йому заміни немає

Фото: Офіс президента

За словами президента, він "потужний міністр" і йому заміни немає

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинен довести до кінця справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у резиденції "Залісся", передає RegioNews.

Я вважаю, що він повинен закінчити справу Шеремета. Для суспільства він стейкхолдер цієї ситуації, він повинен її довести до кінця", - сказав Зеленський.

Він також заявив, що Аваков потужний міністр і кращого міністра внутрішніх справ досі немає.

Я розумію, через що страйк. Я відверто відповідав на це питання, що якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну гучну справу, вона повинна її довести і наполовину її не кидати", - повідомив Зеленський.

Він також висловив сподівання, що справа про вбивство активістки Катерини Гандзюк теж буде доведена до кінця.

Якраз як я боявся через звільнення Рябошапки, щоб у нас не сталося питань зі справою Гандзюк. Вона продовжується, я думаю, що її доведуть до кінця, і замовників буде посаджено за грати", - підсумував Зеленський.

"Досі немає кращого" - Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj — Українська правда (@ukrpravda_news) June 6, 2020

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко і Юлію Кузьменко під вартою до 23 липня.

25 травня під офісом Зеленського відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета. Активісти вимагали звільнити обвинувачених і заявляли, що справу затягують.