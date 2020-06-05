"Голос" зареєстрував в Раді постанову про звільнення Авакова
5 червня депутати від фракції "Голос" подали на реєстрацію у Верховній Раді проект постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
Про це у Facebook повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.
Він зазначив, що усі підписи перевірили в апараті Верховної Ради, а також підготували всі електронні документи.
Постанова про звільнення Авакова пішла на реєстрацію. Чекайте найближчим часом на сайті ВРУ", - написав нардеп.
За його словами, під постановою поставили свої підписи 56 народних обранців.
Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.
5 червня в Раді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзвітував про підсумкові результати розслідування перестрілки в Броварах.
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