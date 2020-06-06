Зеленский заявил, что Аваков должен довести дело Шеремета до конца
Министр внутренних дел Арсен Аваков должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в резиденции "Залесье", передает RegioNews.
Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета. Для общества он стейкхолдер этой ситуации, он должен его довести до конца", - сказал Зеленский.
Он также заявил, что Аваков мощный министр и лучшего министра внутренних дел до сих пор нет.
Я понимаю, через что забастовка. Я откровенно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и наполовину его не бросать", - сообщил Зеленский.
Он также выразил надежду, что дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк тоже будет доведено до конца.
Как раз как я боялся из-за увольнения Рябошапки, чтобы у нас не произошло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены в тюрьму", - подытожил Зеленский.
"Досі немає кращого" - Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj— Українська правда (@ukrpravda_news) June 6, 2020
Напомним, Печерский районный суд города Киева оставил подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под стражей до 23 июля.
25 мая под офисом Зеленского состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Активисты требовали освободить обвиняемых и заявляли, что дело затягивают.
- 17:53 06 июня В Запорожье крупный пожар, горит обувная фабрика
- 17:40 06 июня Адвокаты Порошенко подали в суд на Венедиктову
- 17:11 06 июня В полиции рассказали, почему не проверяли хищение 150 тысяч тонн зерна в Госрезерве
- 16:41 06 июня В селе Черновицкой области все тесты на COVID-19 оказались положительными
- 16:17 06 июня Зеленский заявил, что Аваков должен довести дело Шеремета до конца
- 15:45 06 июня В украинской армии коронавирусом болеют 135 человек
- 21:56 05 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 13:00 04 июня Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
- 15:00 03 июня Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
- 11:53 01 июня "Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна