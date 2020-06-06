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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
06 июня 2020, 16:17 13

Зеленский заявил, что Аваков должен довести дело Шеремета до конца

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06 июня 2020, 16:17 13
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По словам президента, он "мощный министр" и ему замены нет
Фото: Офис президента
По словам президента, он "мощный министр" и ему замены нет

Министр внутренних дел Арсен Аваков должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в резиденции "Залесье", передает RegioNews.

Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета. Для общества он стейкхолдер этой ситуации, он должен его довести до конца", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что Аваков мощный министр и лучшего министра внутренних дел до сих пор нет.

Я понимаю, через что забастовка. Я откровенно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и наполовину его не бросать", - сообщил Зеленский.

Он также выразил надежду, что дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк тоже будет доведено до конца.

Как раз как я боялся из-за увольнения Рябошапки, чтобы у нас не произошло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены в тюрьму", - подытожил Зеленский.

Напомним, Печерский районный суд города Киева оставил подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под стражей до 23 июля.

25 мая под офисом Зеленского состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Активисты требовали освободить обвиняемых и заявляли, что дело затягивают.


Владимир Зеленский расследование Арсен Аваков Дело Шеремета
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