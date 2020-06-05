Радник голови сумської облради запропонував Зеленському призначити його головою Київської ОДА

В українських судах розглядається сім позовів Ігоря Геца до Київської ОДА і Кабміну

В українських судах розглядається сім позовів Ігоря Геца до Київської ОДА і Кабміну

Радник голови Сумської обласної ради Ігор Гец звернувся листом до Володимира Зеленського, в якому запропонував розглянути питання, щодо призначення його голової Київської обласної державної адміністрації.

Про це Ігор Гец повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, пише RegioNews.

"Останній рік, мешкаючи в Києві я бачу, як ситуація в місті та області наближається до катастрофічної. Це пов’язано перш за все з тотальним порушенням законодавства з боку органів місцевої влади загалом і Київської ОДА зокрема щодо реалізації державної регіональної політики" - йдеться в листі Геца до Зеленського.

Ігор Гец направив до суду сім позовів до Київської ОДА та Кабінету Міністрів з вимогою припинити протиправну діяльність і діяти відповідно до законів України щодо реалізації державної регіональної політики.

Але поки ці судові справи розглядатимуть Київська область та її населені пункти, на думку Геца, "залишаються без належного соціально-економічного та інфраструктурного розвитку та в деяких випадках рухатимуться в напрямку майбутніх колапсів".

Тому, я, почувши слова президента про "кадровий голод”, вирішив звернутися до нього з пропозицією, щодо призначення мене головою Київської ОДА", - написав Ігор Гец.

В кінці листа радник голови сумської облради висловив переконання, що при ньому "Київщина розвиватиметься достойно".

В Офісі президента поки що не відреагували на пропозицію Геца.

Нагадаємо, 27 травня Кабмін погодив призначення Василя Володіна головою Київської ОДА.