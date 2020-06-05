Радник голови сумської облради запропонував Зеленському призначити його головою Київської ОДА
Радник голови Сумської обласної ради Ігор Гец звернувся листом до Володимира Зеленського, в якому запропонував розглянути питання, щодо призначення його голової Київської обласної державної адміністрації.
Про це Ігор Гец повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, пише RegioNews.
"Останній рік, мешкаючи в Києві я бачу, як ситуація в місті та області наближається до катастрофічної. Це пов’язано перш за все з тотальним порушенням законодавства з боку органів місцевої влади загалом і Київської ОДА зокрема щодо реалізації державної регіональної політики" - йдеться в листі Геца до Зеленського.
Ігор Гец направив до суду сім позовів до Київської ОДА та Кабінету Міністрів з вимогою припинити протиправну діяльність і діяти відповідно до законів України щодо реалізації державної регіональної політики.
Але поки ці судові справи розглядатимуть Київська область та її населені пункти, на думку Геца, "залишаються без належного соціально-економічного та інфраструктурного розвитку та в деяких випадках рухатимуться в напрямку майбутніх колапсів".
Тому, я, почувши слова президента про "кадровий голод”, вирішив звернутися до нього з пропозицією, щодо призначення мене головою Київської ОДА", - написав Ігор Гец.
В кінці листа радник голови сумської облради висловив переконання, що при ньому "Київщина розвиватиметься достойно".
В Офісі президента поки що не відреагували на пропозицію Геца.
Опубліковано Ігор Гец Четвер, 4 червня 2020 р.
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