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05 червня 2020, 18:43 4

Радник голови сумської облради запропонував Зеленському призначити його головою Київської ОДА

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05 червня 2020, 18:43 4
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В українських судах розглядається сім позовів Ігоря Геца до Київської ОДА і Кабміну
В українських судах розглядається сім позовів Ігоря Геца до Київської ОДА і Кабміну

Радник голови Сумської обласної ради Ігор Гец звернувся листом до Володимира Зеленського, в якому запропонував розглянути питання, щодо призначення його голової Київської обласної державної адміністрації.

Про це Ігор Гец повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, пише RegioNews.

"Останній рік, мешкаючи в Києві я бачу, як ситуація в місті та області наближається до катастрофічної. Це пов’язано перш за все з тотальним порушенням законодавства з боку органів місцевої влади загалом і Київської ОДА зокрема щодо реалізації державної регіональної політики" - йдеться в листі Геца до Зеленського.

Ігор Гец направив до суду сім позовів до Київської ОДА та Кабінету Міністрів з вимогою припинити протиправну діяльність і діяти відповідно до законів України щодо реалізації державної регіональної політики.

Але поки ці судові справи розглядатимуть Київська область та її населені пункти, на думку Геца, "залишаються без належного соціально-економічного та інфраструктурного розвитку та в деяких випадках рухатимуться в напрямку майбутніх колапсів".

Тому, я, почувши слова президента про "кадровий голод”, вирішив звернутися до нього з пропозицією, щодо призначення мене головою Київської ОДА", - написав Ігор Гец.

В кінці листа радник голови сумської облради висловив переконання, що при ньому "Київщина розвиватиметься достойно".

В Офісі президента поки що не відреагували на пропозицію Геца.

Нагадаємо, 27 травня Кабмін погодив призначення Василя Володіна головою Київської ОДА.


Володимир Зеленський Київ Суми облрада президент ОДА Київська область Сумська область голова радник
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