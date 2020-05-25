Під офісом Зеленського відбулась акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета

Активісти вимагають звільнити обвинувачених та заявляють, що справу затягують

Фото: 5 канал

Активісти вимагають звільнити обвинувачених та заявляють, що справу затягують

25 травня під Офісом президента зібралися сотні людей на акцію "Пів року за гратами. Де справедливість, пане Президенте?" в підтримку підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка.

Про це передає "Укрінформ”, передає RegioNews.

До акції долучилось близько трьохсот осіб, в ній взяли участь Рух ветеранів України і понад 15 ветеранських та волонтерських організацій.

Активісти скандували гасла "Свободу політв‘язням" та "Вимагаємо справедливості". Також активісти поруч із входом до Офісу Президента розгорнули великий плакат "Free Kuzmenko"," Free Riff".

За словами організаторів акції, Президент Володимир Зеленський несе політичну відповідальність за хід розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, так як він долучився до брифінгу МВС, присвяченого оголошенню підозр фігурантам справи у грудні 2019 року.

Активісти заявляють, що справу затягують, а за гратами перебувають несправедливо ув'язнені люди.

Учасники акції від Офісу Президента України вирушили до Печерського суду міста Києва, де триває розгляд продовження запобіжного заходу для Яни Дугарь.

Нагадаємо, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка у вбивстві журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Печерський районний суд Києва на засіданні 1 квітня продовжив арешт одній з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, дитячому кардіохірурга Юлії Кузьменко до 30 травня теперішнього року.