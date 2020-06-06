"Слуга народу" Верещук заявила про бажання стати мером Києва

Раніше голова фракції Давид Арахамія заявив, що кандидатом на пост мера Києва "Слуги народу" може стати жінка

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Раніше голова фракції Давид Арахамія заявив, що кандидатом на пост мера Києва "Слуги народу" може стати жінка

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що готова взяти участи у виборах мера Києва.

Про це вона повідомила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає RegioNews.

У мене є плани, вони амбітні. Серед цих планів, звичайно, є така амбіція", — відповіла Верещук на запитання участі у місцевих виборах на посаду мера столиці.

Вона додала, що це питання залишається відкритим, але розмови щодо балотування із президентом Зеленським ще не було.

Вона також заявила, що президентська партія має делегувати жінок на посади міських голів.

Верещук зазначила, що вона вже була головою міста районного значення Рави-Руської, а тому знає і розуміє, що таке місцеве самоврядування.

Нагадаємо, 5 червня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що кандидатом на посаду мера Києва від партії "Слуга народу" може стати жінка.

народні депутати від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський та Олександр Ткаченко 31 травня заявили, будуть балотуватися на пост мера Києва.

Раніше у ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, який належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, обслуговує бізнесменів і політиків під час карантину. Також Віталій Кличко офіційно підтвердив наміри балотуватися в мери Києва.

"Європейська солідарність" лідирує у рейтингу політичних партій на виборах до Київради. Серед тих, хто візьме участь у виборах та вже визначився із своїм кандидатом, "Європейська солідарність" набрала майже 21%, в той час як "Слуга народу" – 18%.