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Буду йти в мери від "УДАРу": Кличко відповів "Євросолідарності"
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
05 червня 2020, 19:58 13

Буду йти в мери від "УДАРу": Кличко відповів "Євросолідарності"

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05 червня 2020, 19:58 13
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Він заявив, що готовий співпрацювати з усіма демократичними силами
Фото: КМДА
Він заявив, що готовий співпрацювати з усіма демократичними силами

Мер Києва Віталій Кличко подякував партії "Європейська солідарність" за пропозицію висунути його під час місцевих виборів на посаду мера Києва, але відмовився від пропозиції.

Про це він повідомив в Telegram, передає RegioNews.

Я почитав у ЗМІ заяву партії "Європейська солідарність" про готовність висунути мою кандидатуру на посаду мера Києва. Хочу подякувати за таку пропозицію. Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили "УДАР", яка завжди боролась і відстоювала демократичні європейські цінності", - сказав Кличко.

Він заявив, що буде висуватись в мери від партії "УДАР Віталія Кличка", а також пообіцяв повести команду "УДАРУ" на місцеві вибори.

Заради захисту інтересів місцевого самоврядування, інтересів громадян, ми будемо готові співпрацювати з усіма демократичними силами, які діятимуть за правилами і порядно. Та працюватимуть в майбутній Київраді над змінами в столиці. І над змінами в країні в інших радах", - додав Кличко.

Нагадаємо, 5 червня партія "Європейська Солідарність" заявила про готовність підтримати Віталія Кличка під час виборів на посаду мера Києва і висунути його кандидатом від свого імені.


УДАР Європейська солідарність Віталій Кличко Місцеві вибори
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