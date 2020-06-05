Місцеві вибори: у великих містах хочуть запровадити онлайн-голосування

Для цього створять спеціальний портал

Фото: flickr

Для цього створять спеціальний портал

Під час місцевих виборів, які в Україні заплановані на 25 жовтня, Уряд планує протестувати формат онлайн-голосування за кандидатів.

Про це в інтерв'ю виданню LB.ua повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

За його словами, у жовтні міністерство планує запустити спеціальний портал, де можна буде проголосувати онлайн за свого кандидата на місцевих виборах. Проголосувати можна буде також і на виборчих дільницях.

Ми готуємо голосування на виборах в жовтні, хочемо запустити портал, де буде можливість проголосувати за свого кандидата. Але це буде не замість голосування, а просто моделювання. Тобто ти проголосував на ділянці, а потім пішов додому і проголосував онлайн. Ми хочемо показати людям, як це буде виглядати, як потрібно буде реєструватися, як можна змінити свій вибір протягом всього дня", - сказав міністр.

Федоров зазначив, що тестувати формат онлайн-голосування на місцевих виборах будуть лише у великих містах.

Нагадаємо, місцеві вибори призначені на 25 жовтня, карантин буде діяти до кінця квітня, а про проведення виборів оголосять у середині літа.