"Слуга народа" Верещук заявила о желании стать мэром Киева

Ранее председатель фракции Давид Арахамия заявил, что кандидатом на пост мэра Киева "Слуги народа" может стать женщина

Фото: Facebook

Ранее председатель фракции Давид Арахамия заявил, что кандидатом на пост мэра Киева "Слуги народа" может стать женщина

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что готова взять участие в выборах мэра Киева.

Об этом она сообщила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает RegioNews.

У меня есть планы, они амбициозны. Среди этих планов, конечно, есть такая амбиция", - ответила Верещук на вопрос участия в местных выборах на должность мэра столицы.

Она добавила, что этот вопрос остается открытым, но разговора о баллотировании с президентом Зеленским еще не было.

Она также заявила, что президентская партия должна делегировать женщин на должности мэров городов.

Верещук отметила, что она уже была главой города районного значения Равы-Русской, а потому знает и понимает, что такое местное самоуправление.

Напомним, 5 июня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что кандидатом на должность мэра Киева от партии "Слуга народа" может стать женщина.

народные депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и Александр Ткаченко 31 мая заявили, будут баллотироваться на пост мэра Киева.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина. Также Виталий Кличко официально подтвердил намерения баллотироваться в мэры Киева.

"Европейская солидарность" лидирует в рейтинге политических партий на выборах в Киевсовет. Среди тех, кто примет участие в выборах и уже определился со своим кандидатом, "Европейская солидарность" набрала почти 21%, в то время как "Слуга народа" – 18%.