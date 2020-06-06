"Слуга народа" Верещук заявила о желании стать мэром Киева
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что готова взять участие в выборах мэра Киева.
Об этом она сообщила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает RegioNews.
У меня есть планы, они амбициозны. Среди этих планов, конечно, есть такая амбиция", - ответила Верещук на вопрос участия в местных выборах на должность мэра столицы.
Она добавила, что этот вопрос остается открытым, но разговора о баллотировании с президентом Зеленским еще не было.
Она также заявила, что президентская партия должна делегировать женщин на должности мэров городов.
Верещук отметила, что она уже была главой города районного значения Равы-Русской, а потому знает и понимает, что такое местное самоуправление.
Напомним, 5 июня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что кандидатом на должность мэра Киева от партии "Слуга народа" может стать женщина.
народные депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и Александр Ткаченко 31 мая заявили, будут баллотироваться на пост мэра Киева.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина. Также Виталий Кличко официально подтвердил намерения баллотироваться в мэры Киева.
"Европейская солидарность" лидирует в рейтинге политических партий на выборах в Киевсовет. Среди тех, кто примет участие в выборах и уже определился со своим кандидатом, "Европейская солидарность" набрала почти 21%, в то время как "Слуга народа" – 18%.
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