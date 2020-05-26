"Європейська солідарність" переможе на виборах до київської міської ради – SOCIS

Про це свідчать дані досліджень Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis , пише RegioNews.

За "Європейською Солідарністю" йде партія "Слуга народу" (18,2%), далі партія "УДАР" Віталія Кличка (13,3%), ВО "Батьківщина" (9%) та ОПЗЖ (8,8%).

Дуже значно впала партія "Слуга народу", майже вдвічі, бо у жовтні 2019 року було 37% було у "Слуги народу", а зараз вже всього 18%. Тобто можна відзначити значне падіння у Києві "Слуги народу" і зростання "Європейської Солідарності", - зазначили соціологи.