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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
26 травня 2020, 14:18 20

"Європейська солідарність" переможе на виборах до київської міської ради – SOCIS

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26 травня 2020, 14:18 20
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Респонденти хочуть бачити у Київраді також "УДАР", "Слуг народу", "Батьківщину" та "ОПЗЖ"
Фото: Олександр Клименко
Респонденти хочуть бачити у Київраді також "УДАР", "Слуг народу", "Батьківщину" та "ОПЗЖ"

Компанія SOCIS оприлюднила соціологічне дослідження, згідно з яким на виборах до Київської міської ради переможе партія "Європейська Солідарність", за яку готові проголосувати 20,8% опитаних.

Про це свідчать дані досліджень Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis, пише RegioNews.

За "Європейською Солідарністю" йде партія "Слуга народу" (18,2%), далі партія "УДАР" Віталія Кличка (13,3%), ВО "Батьківщина" (9%) та ОПЗЖ (8,8%).

Дуже значно впала партія "Слуга народу", майже вдвічі, бо у жовтні 2019 року було 37% було у "Слуги народу", а зараз вже всього 18%. Тобто можна відзначити значне падіння у Києві "Слуги народу" і зростання "Європейської Солідарності", - зазначили соціологи.

На виборах мера Києва трійка лідерів за версією SOCIS виглядає так: Віталій Кличко (41,1%), Андрій Пальчевський (8,8%), Сергій Притула (8,0%).

Читайте також: Кличко і Тищенко лідирують у рейтингах кандидатів у мери Києва – Береза


вибори партїї Київ рейтинг Слуга народа ОПЗЖ горсовет Батьківщина УДАР Європейська солідарність
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