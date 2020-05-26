"Європейська солідарність" переможе на виборах до київської міської ради – SOCIS
Компанія SOCIS оприлюднила соціологічне дослідження, згідно з яким на виборах до Київської міської ради переможе партія "Європейська Солідарність", за яку готові проголосувати 20,8% опитаних.
Про це свідчать дані досліджень Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis, пише RegioNews.
За "Європейською Солідарністю" йде партія "Слуга народу" (18,2%), далі партія "УДАР" Віталія Кличка (13,3%), ВО "Батьківщина" (9%) та ОПЗЖ (8,8%).
Дуже значно впала партія "Слуга народу", майже вдвічі, бо у жовтні 2019 року було 37% було у "Слуги народу", а зараз вже всього 18%. Тобто можна відзначити значне падіння у Києві "Слуги народу" і зростання "Європейської Солідарності", - зазначили соціологи.
На виборах мера Києва трійка лідерів за версією SOCIS виглядає так: Віталій Кличко (41,1%), Андрій Пальчевський (8,8%), Сергій Притула (8,0%).
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