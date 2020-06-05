14:35  05 червня
ЦВК призначила вибори на окрузі померлого нардепа Давиденка
19:58  05 червня
Буду йти в мери від "УДАРу": Кличко відповів "Євросолідарності"
12:41  05 червня
У "Слуги народу" розповіли про нових голів обласних організацій партії
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
05 червня 2020, 21:01 15

Міська електричка Києва відновлює роботу: названа дата

Читайте также
на русском языке
05 червня 2020, 21:01 15
Читайте также на русском языке
Поїзди будуть виходити на маршрут в години пік та у вихідні
Фото: flickr
Поїзди будуть виходити на маршрут в години пік та у вихідні

У Києві з 8 червня буде відновлено роботу міських електропоїздів, які раніше планували запустити 1 червня.

Про це повідомляє "Київпастранс" у Facebook, передає RegioNews.

З 8 червня відновлюється рух міських електропоїздів у напрямках "Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна" та у зворотньому: "Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина", - йдеться в повідомленні.

У "Київпастрансі" зазначають, що потяги курсуватимуть у години "пік”, а також по суботах і неділях.

Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково", - говорять в підприємстві.

Нагадаємо, із медичних закладів Рівненської області за час епідемії COVID-19 звільнилися 324 медики.

Львівська область не справляється із проведенням ПЛР-тестів, зразки відправляють в інші регіони.


Київ поїзд Київпастранс карантин
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Радник голови сумської облради запропонував Зеленському призначити його головою Київської ОДА
05 червня 2020, 18:43
У Львівській області продовжили карантин до 12 червня
05 червня 2020, 18:11
Партія Порошенка готова підтримати Кличка на виборах мера Києва
05 червня 2020, 17:57
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
05 червня 2020, 21:56
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
"Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
01 червня 2020, 11:53
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Андріїв Богдан
Міський голова Ужгорода
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Всі досьє »