Міська електричка Києва відновлює роботу: названа дата

Поїзди будуть виходити на маршрут в години пік та у вихідні

Фото: flickr

Поїзди будуть виходити на маршрут в години пік та у вихідні

У Києві з 8 червня буде відновлено роботу міських електропоїздів, які раніше планували запустити 1 червня.

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