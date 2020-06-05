Міська електричка Києва відновлює роботу: названа дата
У Києві з 8 червня буде відновлено роботу міських електропоїздів, які раніше планували запустити 1 червня.
Про це повідомляє "Київпастранс" у Facebook, передає RegioNews.
З 8 червня відновлюється рух міських електропоїздів у напрямках "Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна" та у зворотньому: "Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина", - йдеться в повідомленні.
У "Київпастрансі" зазначають, що потяги курсуватимуть у години "пік”, а також по суботах і неділях.
Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково", - говорять в підприємстві.
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