У Київській області замість 25 районів планують створити 6 - карта
Київськаобласна державна адміністрація запланувала новий проект районування Київської області, згідно із яким замість 25 районів залишиться 6.
Про це повідомляє "Главком", передає RegioNews.
Відомо, що укрупнення районів Київської області проходить в рамках другого етапу адміністративно-територіальної реформи, який має завершитися найближчим часом.
За словами активістки Михайлини Скорик, Ірпінський район пропонують назвати Бучанським.
Фастівський район включає в себе Боярку та Васильків. Бориспільський - Бровари. Обухівський теж зберігся. Тепер кожному з нас доведеться вчити не лише конфігурацію нових 69 громад Київщини, а й хто в якому районі опинився", - написала вона у Facebook.
Нагадаємо, у правлячій фракції "Слуга народу" планують завершити реформу децентралізації в Україні через 8 місяців, тобто до початку 2021 року.
13 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективний план формування територій громад Чернігівщини, а також ще чотирьох областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської та Закарпатської. Крім того, у Чернігівській області створять 57 громад.
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