У Київській області замість 25 районів планують створити 6 - карта

Частина назв районів області збережеться

Фото: flickr

Частина назв районів області збережеться

Про це повідомляє "Главком", передає RegioNews.

Відомо, що укрупнення районів Київської області проходить в рамках другого етапу адміністративно-територіальної реформи, який має завершитися найближчим часом.

За словами активістки Михайлини Скорик, Ірпінський район пропонують назвати Бучанським.

Фастівський район включає в себе Боярку та Васильків. Бориспільський - Бровари. Обухівський теж зберігся. Тепер кожному з нас доведеться вчити не лише конфігурацію нових 69 громад Київщини, а й хто в якому районі опинився", - написала вона у Facebook.

Нагадаємо, у правлячій фракції "Слуга народу" планують завершити реформу децентралізації в Україні через 8 місяців, тобто до початку 2021 року.

13 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективний план формування територій громад Чернігівщини, а також ще чотирьох областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської та Закарпатської. Крім того, у Чернігівській області створять 57 громад.