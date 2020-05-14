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Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
14 травня 2020, 10:55 28

У Чернігівській області створять 57 громад

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14 травня 2020, 10:55 28
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Наразі в регіоні функціонує 50 ОТГ
Фото з відкритих джерел
Наразі в регіоні функціонує 50 ОТГ

Кабмін затвердив перспективний план формування територій громад Чернігівщини. Передбачене утворення 57 об’єднаних територіальних громад замість 22 районів.

Про це інформує RegioNews із посиланням на Чернігівську ОДА.

Згідно із затвердженим перспективним планом у Чернігівській області передбачається утворення 57 об’єднаних територіальних громад. Наразі в регіоні функціонують 50 ОТГ - 13 міських, 19 селищних, 18 сільських. Вони покривають 65,8 % території області, де проживає половина її населення. Вже 376 місцевих рад із 569 скористались правом на добровільне об’єднання. 193 місцеві ради не ввійшли до складу жодної із ОТГ.

З 1 січня 2021 року всі громади базового рівня перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державою. Бюджетні трансферти для ОТГ будуть враховані при складанні проєкту державного бюджету на наступний рік.

Нагадаємо, 13 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективний план формування територій громад Чернігівщини, а також ще чотирьох областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської та Закарпатської. Відтак, затверджені перспективні плани вже мають 17 областей.


ОТГ Чернігів децентралізація Чернігівська область
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