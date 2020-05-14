У Чернігівській області створять 57 громад

Наразі в регіоні функціонує 50 ОТГ

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Наразі в регіоні функціонує 50 ОТГ

Про це інформує RegioNews із посиланням на Чернігівську ОДА.

Згідно із затвердженим перспективним планом у Чернігівській області передбачається утворення 57 об’єднаних територіальних громад. Наразі в регіоні функціонують 50 ОТГ - 13 міських, 19 селищних, 18 сільських. Вони покривають 65,8 % території області, де проживає половина її населення. Вже 376 місцевих рад із 569 скористались правом на добровільне об’єднання. 193 місцеві ради не ввійшли до складу жодної із ОТГ.

З 1 січня 2021 року всі громади базового рівня перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державою. Бюджетні трансферти для ОТГ будуть враховані при складанні проєкту державного бюджету на наступний рік.

Нагадаємо, 13 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективний план формування територій громад Чернігівщини, а також ще чотирьох областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської та Закарпатської. Відтак, затверджені перспективні плани вже мають 17 областей.