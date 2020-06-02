Стрілянина в Броварах: ще трьом учасникам обрали запобіжний захід
Міський суд Броварів прийняв рішення про запобіжний захід ще по трьом фігурантам стрілянини в Броварах.
Як передає RegioNews, про це повідомив глава МВС Арсен Аваков.
Одного із затриманих заочно призначили утримання під вартою, ще двом - домашній арешт, оскільки вони погодилися співпрацювати зі слідством і дали свідчення.
"Щодо Броварів: тільки що суд прийняв рішення про запобіжний захід ще по трьом фігурантам справи: одному – знаходиться в розшуку – утримання під вартою без застави (заочно); двом іншим визначений домашній арешт через визнання вини, співпраці зі слідством і свідчень, які підтверджують створення організованої групи з метою вчинення протиправних дій. Це підкріплює позицію слідства. Робота триває", - написав Аваков.
Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.
Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.
У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.
За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.
у соцмережах з'явилися фото спини чоловіка, який брав участь у перестрілці в Броварах і отримав поранення.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, включаючи замовників.
31 травня вже 11 учасників збройного конфлікту в Броварах були взяті під варту.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшов на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який повинен обговорювати зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику і стрілянину в Броварах.
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