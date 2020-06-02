Стрілянина в Броварах: ще трьом учасникам обрали запобіжний захід

Двох відправили під домашній арешт

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Двох відправили під домашній арешт

Міський суд Броварів прийняв рішення про запобіжний захід ще по трьом фігурантам стрілянини в Броварах.

Як передає RegioNews, про це повідомив глава МВС Арсен Аваков.

Одного із затриманих заочно призначили утримання під вартою, ще двом - домашній арешт, оскільки вони погодилися співпрацювати зі слідством і дали свідчення.

"Щодо Броварів: тільки що суд прийняв рішення про запобіжний захід ще по трьом фігурантам справи: одному – знаходиться в розшуку – утримання під вартою без застави (заочно); двом іншим визначений домашній арешт через визнання вини, співпраці зі слідством і свідчень, які підтверджують створення організованої групи з метою вчинення протиправних дій. Це підкріплює позицію слідства. Робота триває", - написав Аваков.

Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.

у соцмережах з'явилися фото спини чоловіка, який брав участь у перестрілці в Броварах і отримав поранення.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, включаючи замовників.

31 травня вже 11 учасників збройного конфлікту в Броварах були взяті під варту.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшов на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який повинен обговорювати зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику і стрілянину в Броварах.