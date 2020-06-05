В Киевской области вместо 25 районов планируют создать 6 - карта

Часть названий районов области сохранится

Фото: flickr

Часть названий районов области сохранится

Об этом сообщает "Главком", передает RegioNews.

Известно, что укрупнение районов Киевской области проходит в рамках второго этапа административно-территориальной реформы, который должен завершиться в ближайшее время.

По словам активистки Михайлины Скорик, Ирпенский район предлагают назвать Бучанским.

Фастовский район включает в себя Боярку и Васильков. Бориспольский - Бровары. Обуховский тоже сохранился. Теперь каждому из нас придется учить не только конфигурацию новых 69 общин Киевщины, но и кто в каком районе оказался", - написала она в Facebook.

Напомним, в правящей фракции "Слуга народа" планируют завершить реформу децентрализации в Украине через 8 месяцев, то есть до начала 2021 года.

13 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективный план формирования ОТГ Черниговщины, а также еще четырех областей: Волынской, Кировоградской, Полтавской и Закарпатской. Кроме того, в Черниговской области создадут 57 общин.