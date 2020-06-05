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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
05 июня 2020, 19:45 21

В Киевской области вместо 25 районов планируют создать 6 - карта

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05 июня 2020, 19:45 21
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Часть названий районов области сохранится
Фото: flickr
Часть названий районов области сохранится

Киивськаобласна государственная администрация запланировала новый проект районирования Киевской области, согласно которому вместо 25 районов останется 6.

Об этом сообщает "Главком", передает RegioNews.

Известно, что укрупнение районов Киевской области проходит в рамках второго этапа административно-территориальной реформы, который должен завершиться в ближайшее время.

По словам активистки Михайлины Скорик, Ирпенский район предлагают назвать Бучанским.

Фастовский район включает в себя Боярку и Васильков. Бориспольский - Бровары. Обуховский тоже сохранился. Теперь каждому из нас придется учить не только конфигурацию новых 69 общин Киевщины, но и кто в каком районе оказался", - написала она в Facebook.

Напомним, в правящей фракции "Слуга народа" планируют завершить реформу децентрализации в Украине через 8 месяцев, то есть до начала 2021 года.

13 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективный план формирования ОТГ Черниговщины, а также еще четырех областей: Волынской, Кировоградской, Полтавской и Закарпатской. Кроме того, в Черниговской области создадут 57 общин.


децентрализация Киевская область Район Карта
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