В Киевской области вместо 25 районов планируют создать 6 - карта
Киивськаобласна государственная администрация запланировала новый проект районирования Киевской области, согласно которому вместо 25 районов останется 6.
Об этом сообщает "Главком", передает RegioNews.
Известно, что укрупнение районов Киевской области проходит в рамках второго этапа административно-территориальной реформы, который должен завершиться в ближайшее время.
По словам активистки Михайлины Скорик, Ирпенский район предлагают назвать Бучанским.
Фастовский район включает в себя Боярку и Васильков. Бориспольский - Бровары. Обуховский тоже сохранился. Теперь каждому из нас придется учить не только конфигурацию новых 69 общин Киевщины, но и кто в каком районе оказался", - написала она в Facebook.
Напомним, в правящей фракции "Слуга народа" планируют завершить реформу децентрализации в Украине через 8 месяцев, то есть до начала 2021 года.
13 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективный план формирования ОТГ Черниговщины, а также еще четырех областей: Волынской, Кировоградской, Полтавской и Закарпатской. Кроме того, в Черниговской области создадут 57 общин.
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