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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 травня 2020, 19:34 3

У "Слузі народу" обіцяють завершити децентралізацію за вісім місяців

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29 травня 2020, 19:34 3
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Усі регіони України вже отримали перспективні плани об’єднаних територіальних громад
Фото: Кабмін
Усі регіони України вже отримали перспективні плани об’єднаних територіальних громад

У правлячій фракції "Слуга народу" планують завершити реформу децентралізації в Україні через 8 місяців, тобто до початку 2021 року.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, передає RegioNews.

Реформу децентралізації, яка 1 квітня відсвяткувала свій не надто веселий шостий ювілей, ми завершимо за вісім місяців", – сказав Клочко.

За його словами, ця реформа передбачає надання громадам більше повноважень та ресурсів для розвитку, а також створення ефективної системи влади на місцях.

Ми вперше можемо говорити, що є всі шанси завершити цей процес швидко. Навіть попри карантин ми продовжували працювати: проводили онлайн засідання Комітету, конференції, робочі наради. Тому я обгрунтовано сподіваюся, що встигнемо", – сказав Клочко.

Парламентарій нагадав, що в квітні було ухвалено закон "Про місцеве самоврядування", який визначив адміністративні центри громад та чітко окреслив їхні території. Також сформовано та затверджено всі 24 обласні перспективні плани об’єднаних територіальних громад.

Це один з основних законодавчих актів, який дозволить без змін до Конституції завершити ключову, практичну частину реформи", – підсумував Клочко.

Нагадаємо, 7 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад Вінницької, Донецької, Черкаської та, з доопрацюванням, Чернівецької областей.

Також 13 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективний план формування територій громад Чернігівщини, а також ще чотирьох областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської та Закарпатської. Крім того, у Чернігівській області створять 57 громад.


ОТГ децентралізація Андрій Клочко
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