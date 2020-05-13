Ще п`ять областей отримали перспективні плани ОТГ

Громади зможуть самостійно вирішувати питання розвитку інфраструктури та залучення інвестицій

Фото: Кабінет міністрів України

Громади зможуть самостійно вирішувати питання розвитку інфраструктури та залучення інвестицій

Кабінет Міністрів України на засіданні 13 травня затвердив перспективні плани формування територій громад п’яти областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Закарпатської.

Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів України, пише RegioNews.

Таким чином більшість областей України вже отримала затверджені перспективні плани, наголосив прем`єр-міністр України Денис Шмигаль. Просувається реформа адмінстративно-територіального устрою держави.

Наша кінцева мета – успішні громади, в яких люди зможуть отримувати якісні сервіси, зокрема, це стосується якісної медичної допомоги”, – зазначив Денис Шмигаль.

Затвердження перспективних планів сприятиме, зокрема, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів із розрахунку на одного мешканця громади приблизно удвічі. Це означає більші можливості для розвитку, відновлення інфраструктури, залучення інвестицій тощо.

Нагадаємо, 7 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад Вінницької, Донецької, Черкаської та, з доопрацюванням, Чернівецької областей.