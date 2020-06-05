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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
05 червня 2020, 17:57 12

Партія Порошенка готова підтримати Кличка на виборах мера Києва

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05 червня 2020, 17:57 12
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Кличко ще ніяк не прокоментував цю пропозицію
Фото: скріншот відео
Кличко ще ніяк не прокоментував цю пропозицію

Партія "Європейська Солідарність" заявила про готовність підтримати Віталія Кличка під час виборів на посаду мера Києва і висунути його кандидатом від свого імені.

Про це йдеться в заяві партії, яку нардеп Ірина Геращенко озвучила у Facebook, передає RegioNews.

За її словами, "Європейська Солідарність" лідирує згідно із соціологічними опитуваннями в Києві, а Віталій Кличко має найвищі рейтинги серед кандидатів на посаду Київського міського голови.

Виходячи з інтересів киян та держави, "Європейська Солідарність" готова і цього разу висунути вас, Віталію Володимировичу, кандидатом на посаду Київського міського голови. І готова бачити Вас на чолі списку "Європейської солідарності" на виборах до Київради", - заявила нардеп.

Вона додала, що демократичні сили повинні визначити своїх головних союзників.

Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський та Олександр Ткаченко 31 травня заявили, будуть балотуватися на пост мера Києва.

Раніше у ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, який належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, обслуговує бізнесменів і політиків під час карантину. Також Віталій Кличко офіційно підтвердив наміри балотуватися в мери Києва.

"Європейська солідарність" лідирує у рейтингу політичних партій на виборах до Київради. Серед тих, хто візьме участь у виборах та вже визначився із своїм кандидатом, "Європейська солідарність" набрала майже 21%, в той час як "Слуга народу" – 18%.


Європейська солідарність Місцеві вибори Віталій Кличко Київ
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