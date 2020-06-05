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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
05 июня 2020, 17:57 1

Партия Порошенко готова поддержать Кличко на выборах мэра Киева

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05 июня 2020, 17:57 1
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Кличко еще никак не прокомментировал это предложение
Фото: скриншот видео
Кличко еще никак не прокомментировал это предложение

Партия "Европейская Солидарность" заявила о готовности поддержать Виталия Кличко во время выборов на должность мэра Киева и выдвинуть его кандидатом от своего имени.

Об этом говорится в заявлении партии, которую нардеп Ирина Геращенко озвучила в Facebook, передает RegioNews.

По ее словам, "Европейская Солидарность" лидирует по социологическим опросам в Киеве, а Виталий Кличко имеет самые высокие рейтинги среди кандидатов на должность Киевского городского головы.

Исходя из интересов киевлян и государства, "Европейская Солидарность" готова и на этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность Киевского городского головы. И готова видеть Вас во главе списка "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет", - заявила нардеп.

Она добавила, что демократические силы должны определить своих главных союзников.

Напомним, народные депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и Александр Ткаченко 31 мая заявили, будут баллотироваться на пост мэра Киева.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина. Также Виталий Кличко официально подтвердил намерения баллотироваться в мэры Киева.

"Европейская солидарность" лидирует в рейтинге политических партий на выборах в Киевсовет. Среди тех, кто примет участие в выборах и уже определился со своим кандидатом, "Европейская солидарность" набрала почти 21%, в то время как "Слуга народа" – 18%.


Европейская солидарность Местные выборы Виталий Кличко Киев
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