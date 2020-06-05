Партия Порошенко готова поддержать Кличко на выборах мэра Киева
Партия "Европейская Солидарность" заявила о готовности поддержать Виталия Кличко во время выборов на должность мэра Киева и выдвинуть его кандидатом от своего имени.
Об этом говорится в заявлении партии, которую нардеп Ирина Геращенко озвучила в Facebook, передает RegioNews.
По ее словам, "Европейская Солидарность" лидирует по социологическим опросам в Киеве, а Виталий Кличко имеет самые высокие рейтинги среди кандидатов на должность Киевского городского головы.
Исходя из интересов киевлян и государства, "Европейская Солидарность" готова и на этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность Киевского городского головы. И готова видеть Вас во главе списка "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет", - заявила нардеп.
Она добавила, что демократические силы должны определить своих главных союзников.
Напомним, народные депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и Александр Ткаченко 31 мая заявили, будут баллотироваться на пост мэра Киева.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина. Также Виталий Кличко официально подтвердил намерения баллотироваться в мэры Киева.
"Европейская солидарность" лидирует в рейтинге политических партий на выборах в Киевсовет. Среди тех, кто примет участие в выборах и уже определился со своим кандидатом, "Европейская солидарность" набрала почти 21%, в то время как "Слуга народа" – 18%.
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