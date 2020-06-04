В МВД обещают круглосуточный онлайн-контроль за действиями полицейских

Система контроля Сustody Records уже проходит испытания

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Система контроля Сustody Records уже проходит испытания

Во всех подразделениях полиции будет введена система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц, а все задержания, подачи жалоб и иные действия в отделениях полиции будут регистрировать онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

Система контроля за действиями правоохранителей называется Сustody Records, ее в качестве пилотного проекта испытывают в Кировоградской области.

Механизм - онлайн регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания лица, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7", - рассказал глава МВД Арсен Аваков.

В МВД отмечают, что в рамках проекта переоснастят 10 отделов и отделений полиции региона. Для запуска системы Сustody Records по всей Украине, нужно минимум 20 млн евро.

Напомним, 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками.