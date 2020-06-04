09:41  04 червня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих
12:17  04 червня
Рада призначила Олександра Ткаченка новим міністром культури і інформполітики
14:40  04 червня
Поліція прийшла з обшуком в університет Шевченка: підозрюють корупцію
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 червня 2020, 16:56 1

Суд у справі розстрілів на Майдані перенесли на три місяці

Читайте также
на русском языке
04 червня 2020, 16:56 1
Читайте также на русском языке
Чергове засідання у цій справі заплановане на 10 вересня
Фото: flickr
Чергове засідання у цій справі заплановане на 10 вересня

4 червня Святошинський районний суд Києва переніс засідання у справі ексберкутівців, які обвинувачуються в розстрілах на Інститутській у Києві в лютому 2014 року, на 10 вересня.

Про це під час засідання заявив головуючий суддя Сергій Дячук, передає RegioNews.

На засідання, як зазначив суддя, обвинувачувані Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін не з’явилися, і клопотань та повідомлень від них на адресу суду не надходило.

Представники суду присяжних були присутні на засіданні. Однак суд, за словами Дячука, був змушений перенести засідання через відсутність повноважень суду присяжних.

Склад суду є не повноважним у зв’язку з тим, що на даний час невідомо про прийняте рішення щодо продовження повноважень присяжних", - сказав суддя Дячук.

Він зазначив, що Святошинський районний суд зв’язувався з працівниками секретаріату Київської міської ради для уточнення порядку набуття чинності таких рішень.

За його словами, наступна попередньо запланована дата засідання у цій справі – 10 вересня.

Нагадаємо, суд заочно взяв під варту колишнього Міністра оборони України Павла Лєбєдєва у справі про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

50 народних депутатів України намагаються оскаржити в Конституційному суді закон про амністію учасників протестів на Майдані в 2013-2014 роках.


Майдан суд засідання розстріл
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
СБУ відкрила кримінальне провадження проти Максима Степанова
04 червня 2020, 15:09
Перестрілка в Броварах: ще 13 фігурантам повідомили про підозру
04 червня 2020, 08:46
Суд зобов'язав ДБР порушити справу через можливе румунське громадянство Дубінського
03 червня 2020, 20:29
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
03 червня 2020, 21:59
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Буряк Володимир
Міський голова Запоріжжя
Всі досьє »