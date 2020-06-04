Суд у справі розстрілів на Майдані перенесли на три місяці

Чергове засідання у цій справі заплановане на 10 вересня

Фото: flickr

Чергове засідання у цій справі заплановане на 10 вересня

4 червня Святошинський районний суд Києва переніс засідання у справі ексберкутівців, які обвинувачуються в розстрілах на Інститутській у Києві в лютому 2014 року, на 10 вересня.

Про це під час засідання заявив головуючий суддя Сергій Дячук, передає RegioNews.

На засідання, як зазначив суддя, обвинувачувані Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін не з’явилися, і клопотань та повідомлень від них на адресу суду не надходило.

Представники суду присяжних були присутні на засіданні. Однак суд, за словами Дячука, був змушений перенести засідання через відсутність повноважень суду присяжних.

Склад суду є не повноважним у зв’язку з тим, що на даний час невідомо про прийняте рішення щодо продовження повноважень присяжних", - сказав суддя Дячук.

Він зазначив, що Святошинський районний суд зв’язувався з працівниками секретаріату Київської міської ради для уточнення порядку набуття чинності таких рішень.

За його словами, наступна попередньо запланована дата засідання у цій справі – 10 вересня.

Нагадаємо, суд заочно взяв під варту колишнього Міністра оборони України Павла Лєбєдєва у справі про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

50 народних депутатів України намагаються оскаржити в Конституційному суді закон про амністію учасників протестів на Майдані в 2013-2014 роках.