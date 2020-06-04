Суд по делу расстрелов на Майдане перенесли на три месяца

Очередное заседание по этому делу запланировано на 10 сентября

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Очередное заседание по этому делу запланировано на 10 сентября

4 июня Святошинский районный суд Киева перенес заседание по делу бывших сотрудников "Беркута", которые обвиняются в расстрелах на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года, на 10 сентября.

Об этом во время заседания заявил председательствующий судья Сергей Дячук, передает RegioNews.

На заседание, как отметил судья, обвиняемые Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин не явились, и ходатайств и уведомлений от них в адрес суда не поступало.

Представители суда присяжных присутствовали на заседании. Однако суд, по словам Дячук, был вынужден перенести заседание из-за отсутствия полномочий суда присяжных.

Состав суда не является полномочным в связи с тем, что в настоящее время неизвестно о принятом решении по продлению полномочий присяжных", - сказал судья Дячук.

Он отметил, что Святошинский районный суд связывался с работниками секретариата Киевского городского совета для уточнения порядка вступления в силу таких решений.

По его словам, следующая предварительно запланирована дата заседания по этому делу - 10 сентября.

Напомним, суд заочно взял под стражу бывшего Министра обороны Украины Павла Лебедева в деле о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

50 народных депутатов Украины пытаются обжаловать в Конституционном суде закон об амнистии участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах.