СБУ відкрила кримінальне провадження проти Максима Степанова
Шевченківський районний суд Києва зобов’язав СБУ відкрити кримінальне провадження щодо міністра охорони здоров’я Максима Степанова за фактом “диверсії проти країни”.
Про це у Facebook повідомила народна депутатка від партії "Голос" Олександа Устінова, передає RegioNews.
Сьогодні через суд змусила СБУ відкрити кримінальне провадження проти міністра охорони здоров’я Максима Степанова за статтею 113 Кримінального кодексу України, а саме ДИВЕРСІЮ проти країни", - написала депутатка.
Справу порушили через можливу корупцію під час закупівлі медичних костюмів для українських лікарів.
Та кількість медиків, яка загинула поки МОЗ дерибанив кошти на їх захист – це диверсія проти країни і медичних працівників зокрема", – зазначає вона.
За словами депутатки, це було вже не перше звернення до СБУ з проханням відкрити кримінальне провадження проти Максима Степанова.
"Спочатку СБУ відмовили мені у відкритті кримінального провадження, натомість відкрило шість проти українських виробників, які посміли продавати костюми захисту для медиків дешевше, ніж китайські, які закуповував МОЗ", – повідомила Устінова.
Раніше повідомлялось, міністр охорони здоров' я Максим Степанов задекларував понад 19 млн гривень на банківських рахунках, чотири автомобілі та коштовності.
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