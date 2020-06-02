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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
02 червня 2020, 18:07 14

"ОПЗЖ" та "Слуги народу" оскаржують закон про амністію учасників Майдану

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02 червня 2020, 18:07 14
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Вони просять перевірити закон на відповідність Конституції України
Фото: flickr
Вони просять перевірити закон на відповідність Конституції України

50 народних депутатів України намагаються оскаржити в Конституційному суді закон про амністію учасників протестів на Майдані в 2013-2014 роках.

Про це повідомляє пресслужба Конституційного суду, передає RegioNews.

Зокрема, подання підписали всі нардепи з фракції "ОПЗЖ", нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський, а також депутати Антон Поляков і Анна Скороход, яких раніше виключили із фракції "Слуга народу".

Сьогодні, 2 червня 2020 року, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року № 743–VІІ", - йдеться в повідомленні.

Нардепи хочуть визнати закон таким, що не відповідає Конституції України. Вони просять залучити до участі в конституційному провадженні трьох нардепів від "ОПЗЖ" Василя Німченка, Олександра Качного і Григорія Мамку.

Нагадаємо, суд заочно взяв під варту колишнього Міністра оборони України Павла Лєбєдєва у справі про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року.


Україна Майдан Слуга народа ОПЗЖ Олександр Дубінський
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