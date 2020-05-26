Ексміністра оборони Павла Лєбєдєва заочно заарештували у справі Майдану
Суд заочно взяв під варту колишнього Міністра оборони України Павла Лєбєдєва у справі про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року
Про це повідомив Офіс Генпрокурора, пише RegioNews.
Печерський районний суд м. Києва обрав колишньому Міністру оборони України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних 18 -20 лютого 2014 року під час Революції гідності.
"У кримінальному провадженні розслідуються обставини організації колишнім Президентом Віктором Януковичем перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, перевищення влади рядом колишніх високопосадовців з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, в тому числі умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центрі Києва. – йдеться в повідомленні.
Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно колишнього Міністра оборони України процедуру екстрадиції.
Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що співробітникові ГРУ інкримінують підбурювання українського чиновника до держзради.
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