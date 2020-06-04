09:41  04 червня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих
12:17  04 червня
Рада призначила Олександра Ткаченка новим міністром культури і інформполітики
08:21  04 червня
Доба в ООС: бойовики чотири рази порушили "тишу", втрат немає
UA | RU
UA | RU
04 червня 2020, 08:46 9

Перестрілка в Броварах: ще 13 фігурантам повідомили про підозру

Читайте также
на русском языке
04 червня 2020, 08:46 9
Читайте также на русском языке
Організатору стрілянини також обрали запобіжний захід
facebook.com/mvs.gov.ua
Організатору стрілянини також обрали запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для ще 13 затриманих учасників збройної перестрілки в Броварах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр МВС.

Наголошується, що за минулу добу поліція Київської області затримала ще 13 учасників збройного конфлікту в Броварах, які "виступали" з боку місцевих перевізників.

Станом на зараз всім затриманим оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 257 (бандитизм) КК України. Також 12 особам оголошено про підозру у скоєнні замаху на умисне вбивство (ст. 15 год. 2 ст. 115) КК України.

Одному з фігурантів справи суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 630 тисяч гривень. Іншим - без права внесення застави.

Також запобіжний захід обрали для організатора збройного конфлікту на прізвисько "Журавель" або "Віха" - утримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація. У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, включаючи замовників. 31 травня вже 11 учасників збройного конфлікту в Броварах були взяті під варту.


суд кримінал Київ поліція Бровари
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
03 червня 2020, 21:59
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Буряк Володимир
Міський голова Запоріжжя
Симчишин Олександр
Міський голова Хмельницького
Всі досьє »