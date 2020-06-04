Перестрілка в Броварах: ще 13 фігурантам повідомили про підозру
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для ще 13 затриманих учасників збройної перестрілки в Броварах.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр МВС.
Наголошується, що за минулу добу поліція Київської області затримала ще 13 учасників збройного конфлікту в Броварах, які "виступали" з боку місцевих перевізників.
Станом на зараз всім затриманим оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 257 (бандитизм) КК України. Також 12 особам оголошено про підозру у скоєнні замаху на умисне вбивство (ст. 15 год. 2 ст. 115) КК України.
Одному з фігурантів справи суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 630 тисяч гривень. Іншим - без права внесення застави.
Також запобіжний захід обрали для організатора збройного конфлікту на прізвисько "Журавель" або "Віха" - утримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.
Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація. У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.
За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, включаючи замовників. 31 травня вже 11 учасників збройного конфлікту в Броварах були взяті під варту.
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