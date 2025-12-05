У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
Незабаром весь світ відзначатиме Різдво та Новий рік. В українській столиці вже запалили головну новорічну ялинку України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Реальний Київ.
У Києві головну ялинку країну як зазвичай розташували на Софійській площі.
Як зазначали в КМДА, місто не витрачало бюджетні кошти на встановлення головної прикраси, це відбулося завдяки пожертв меценатів, як і у минулому році.
Нагадаємо, у Києві не планують скасовувати комендантську годину під час святкування Нового року. У столиці комендантська година діятиме з 23:00 до 05:00.
