"Слуги народу" хочуть знизити прохідний бар'єр на місцевих виборах

Наразі документ опрацьовується у комітетах парламенту

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Наразі документ опрацьовується у комітетах парламенту

Депутати від "Слуги народу" пропонують внести зміни до Виборчого кодексу України та знизити прохідний бар'єр на місцевих виборах із 5% до 3% для партій.

Відповідний законопроект №3453 зареєстрований у Верховній Раді, передає RegioNews.

Ініціатором проекту закону "Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо забезпечення партійного плюралізму при формуванні складу представницьких органів і обранні виборних осіб на місцевому рівні" виступив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

Зокрема, у ньому пропонується зниження прохідного бар'єру з 5% до 3% для партій-учасників електорального процесу на місцевомурівні.

Качура вважає, що при формуванні представницького органу не враховуються інтереси та політичні уподобання громадян, якщо підтримана партія не набирає 5% голосів виборців.

Механізмом запровадження цієї ініціативи є внесення змін до Виборчого кодексу України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час місцевих виборів буде підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу".

Народні депутати від фракції "Слуга народу" провели збір підписів під зверненням до президента з проханням провести праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва.